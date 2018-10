Zmaga krivice in sleparije nad pravico na Koroškem

Maribor, 13. oktobra. Ko je zmagala l. 1918. pravica, je zmagala za vse, samo za nas Slovence ni zmagala. Vsi so dobili kar so hoteli, le mi Slovenci smo izgubili še ono bore malo kar smo imeli. Odtrgali so nam kakor premagancem solnčno Primorje, čepravo smo ravno mi Slovenci poleg Čehov največ pripomogli do zmage antante, odtrgali so nam zilsko in kanalsko dolino na Koroškem, odtrgali so nam Radgono in okolico, za Koroško pa so določili plebiscit, ker so vedeli, da nam tudi pri tem na sleparski način uničijo uspeh. Plebiscit za našo prastaro zemljo je bil samo posmeh, bila je navadna ironija. Kajti takoj, ko so uvideli, da bi mi lahko zmagali, so pričeli z vsemi silami delati na to, da nam uspeh preprečijo. Odstranili so demarkacijsko črto, dovolili so vhod divjim volksverovcem, pripravili vse potrebno za usprešen razvoj in procvit nemškega terorja. Hoteli so preprečiti našo zmago in – posrečilo se jim je. Toda kljub vsemu bi bili zmagali, da niso tudi na dan glasovanja samega in pri glasovanju samem sleparili. (…)

Tabor, 14. oktobra 1920