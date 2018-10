Alfonsus Trompenaars, mednarodni guru menedžmenta: Ko si v nečem prvi, je lažje postati znan

Kultura postaja čedalje večji izziv, saj živimo vsepovsod, na različnih območjih, z ljudmi, ki imajo zelo različne korenine, pravi Nizozemec Alfonsus (Fons) Trompenaars, organizacijski teoretik, svetovalec za upravljanje in avtor na področju medkulturnega komuniciranja. Trompenaars, avtor modela razlik v nacionalnih kulturah, opozarja, da na različnost nismo dobro pripravljeni; zdi se, da se raje zatekamo v bipolarno razmišljanje in ustvarjamo modele, ki svet predstavljajo na medsebojno izključujočih se nasprotjih. Njegova knjiga Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business (Na valovih kulture: Razumevanje raznolikosti v globalnem poslovanju), prvič izdana leta 1993, kasneje večkrat dopolnjena z novimi primeri in ugotovitvami, velja za zanesljiv vodnik pri enem od najbolj perečih problemov 21. stoletja – učinkovitem vodenju ljudi in organizacij v čedalje bolj globaliziranem poslovnem okolju.