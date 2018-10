Od ulice do ulice: sistematična dehumanizacija v Evropi

Evropa se sooča z izzivom krepitve in vzdrževanja sožitja med svojimi državljani in tistimi, ki prečkajo meje v iskanju zatočišča na celini. Priseljenci in begunci so še naprej test sposobnosti evropskih držav, da resnično varujejo temeljne pravice in svoboščine vseh. Z mnogih območij, od Palerma do Budimpešte, prihajajo poročila o fizičnih in verbalnih napadih na priseljence in begunce, kar niso več le osamljeni primeri. Ti ljudje nenehno trpijo zaradi ponižanja in dehumanizacije.