Vsevedi o Xi Jinpingu: Kviz o delu in liku kitajskega predsednika

Sedmi predsednik Ljudske republike Kitajske Xi Jinping je najmočnejši kitajski predsednik doslej. Čeprav je svojo oblast utrjeval vse od leta 2013, ko je bil izvoljen na čelo države, mu lani ni uspelo dobiti le novega petletnega mandata. Delegati kongresa komunistične stranke so namreč v ustavo zapisali še njegovo vizijo socialistične države za novo dobo in odpravili omejitev mandatov na predsedniškem mestu, s čimer so mu po vzoru Mao Cetunga omogočili dosmrtno vladanje. V državi se je okrepil kult njegove osebnosti, ki je minuli teden dobil povsem nove dimenzije. Sicer državne propagande vajena Kitajska se je izkazovanja naklonjenosti do voditelja lotila s posebnim televizijskim kvizom »Proučevanje Xija v novi dobi«. Prvih pet epizod kviza je bilo namenjenih ugotavljanju najboljšega poznavanja govorov, vizij in življenja kitajskega predsednika. Na kvizu voditeljica, pa tudi robot, s čimer naj bi državna televizija poskušala privabiti tudi mlajše generacije, tekmovalcem postavljata vprašanja z več možnimi odgovori. Profesorji z univerz med posameznimi sklopi vprašanj s svojim tolmačenjem voditeljevih besed občinstvo še dodatno vpeljujejo v podrobnosti predsednikovih misli in zamisli. Tekmovalci pokažejo tudi znanje deklamiranja komunističnega manifesta ali pa celo poznavanje tako trivialnih izsekov iz Xi Jinpinovega življenja, kot je ime knjige, ki si jo je izposodil med kulturno revolucijo, zanjo pa se je podal na 15-kilometrski pohod. Kot se za družbo komunistične enakosti spodobi, zmagovalec posamezne epizode na koncu sploh ne prejme nagrade. Največja nagrada – ob obveznem šopku, seveda – je namreč to, da pokaže svoje podrobno poznavanje predsednikove politične ideje in življenja. Zaradi cenzure v državi je težko oceniti, na kakšno odobravanje je televizijski kviz naletel med prebivalstvom.