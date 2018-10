Skrajneži na »humanitarni misiji«

Več sirskih uporniških skupin je ta teden z umikom težkega orožja iz province Idlib zaključilo prvo fazo dogovora med Rusijo, Turčijo in Iranom za oblikovanje varnostne cone v tej zadnji sirski pokrajini, ki jo še relativno obsežno obvladujejo uporniki. A s tem sirska državljanska vojna še zdaleč ni končana. S tem se ne strinjajo v nemški nevladni organizaciji Alternative Help Association (AHA), ki je del skrajno desničarskega gibanja, močno negativno nastrojenega proti migrantom, ki nastopa z geslom »Domovina, svoboda, tradicija«. V AHA namreč ocenjujejo, da je Sirija dovolj varna, da se lahko begunci vrnejo vanjo, kar je povsem nasprotno od stališč vseh uveljavljenih mednarodnih organizacij. Gibanje je v zadnjih mesecih vse bolj osredotočeno tudi na svoj nastop izven meja Evropske unije. Zdaj so se člani AHA odpravili na »humanitarno akcijo« v sirsko Maalulo, majhno krščansko vasico kakšnih 60 kilometrov severno od Damaska. Na Facebooku so začeli kampanjo zbiranja denarja za obnovo Maalule, od koder pa so pošiljali svojo jasno ideološko sporočilo, naj begunci ne hodijo več v Evropo, temveč se raje vrnejo kar v Sirijo. »Nikoli se nismo počutili v nevarnosti na teh območjih. Begunci se lahko vrnejo in se morejo vrniti, da obnovijo svojo državo. To so nam rekli tudi številni Sirci,« je iz Maalule sporočal Mario Muller iz gibanja AHA ter poudarjal, da je vsak evro, ki se ga uporabi za obnovo Sirije, precej bolje naložen denar kot tisti, porabljen za azilni sistem v Nemčiji. Wassim, sirski novinar, ki trenutno dela v Nemčiji, je za Al Jazeero podvomil o razumnosti poziva za vrnitev v Sirijo: »Težko je razumeti, da nekdo poziva Sirce, naj se vrnejo v državo, kjer vlada zapira pripadnike Belih čelad in jih obtožuje terorizma, medtem ko poskušajo zgolj pomagati ljudem, ki jih ista vlada bombardira.«