A na drugi strani je res tudi to, da marsikje že močno zaostaja, zlasti pri razvoju umetne inteligence (UI), ki temelji na velikanskih količinah podatkov in strojnem oziroma globokem učenju. Med ameriškim pristopom, ki temelji zlasti na zasebnem kapitalu, in kitajskim, ki ga vodi zlasti trda in izdatna roka države, Evropa svojo strategijo za eno ključnih tehnoloških dirk 21. stoletja še išče.

Pogovorne asistentke, virtualne tipkovnice in programi za pisanje preprostejših sporočil oziroma besedil, prepoznavanje ljudi na fotografijah v družbenih omrežjih, navigacija, je