Letalo Airbusa, ki je imelo na krovu 150 potnikov in 17 članov posadke, je v četrtek popoldne vzletelo z letališča Changi, pristalo pa danes na letališču Newark. V tem času je preletelo več kot 15.000 kilometrov.

Eden od potnikov Geoffrey Thomas, glavni urednik spletne strani Airlineratings.com, je po letu dejal, da je čas minil hitro in da se ni zdelo, da so na letalo preživeli skoraj 18 ur. Let je sicer po njegovih besedah minil brez vseh težav.

Singapore Airlines je linijo znova vzpostavil po petih letih. Zaprl jo je, ker jo je ocenil kot nedobičkonosno.

Drugo najdaljšo neposredno linijo na svetu ima Qatar Airlines, povezuje Auckland in Doho, letalo pa jo preleti v 17 urah in pol. Tretjo najdaljšo linijo ima avstralska letalska družba Qantas. Linija povezuje Perth in London, letalo pa zanjo potrebuje 17 ur.