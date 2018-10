Proti odpoklicu Kujundžića je glasovalo 77 poslancev, medtem ko so pobudniki interpelacije v sicer 151-članskem hrvaškem parlamentu pridobili 53 glasov navzočih poslancev za ministrovo razrešitev.

Med osemurno četrtkovo razpravo je opozicija navedla več kot 50 razlogov, zaradi katerih je Kujundžić po njenem prepričanju »najslabši minister«, ki ruši zdravstveni sistem. Zahtevala je njegov odstop, češ da ni storil ničesar za izboljšanje stanja v hrvaškem zdravstvu.

Plenkovića označil za »kralja podgan«

Hrvaški premier Andrej Plenković mu je stopil v bran in dejal, da napadi na ministra niso argumentirani. Plenković tokrat ni izbiral besed in je poslance opozicijske stranke Živi zid označil za »male miši«, ker so zapustili saborsko sejo, na kateri je potekalo glasovanje o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o boju proti nasilju nad ženskami in družinskemu nasilju. Plenkovića je na neprimerne izjave opozoril celo njegov strankarski kolega in predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković.

Poslanec Živega zida Ivan Pernar je nato Plenkovića primerjal s »kraljem podgan« iz hrvaške grozljivke »Izbavitelj«. Zato si je prislužil opomin.