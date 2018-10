Nova akademija je povabila švedske knjižničarje, da nominirajo avtorje iz katerega koli dela sveta in pripravijo najširši izbor kandidatov za nagrado. Finaliste so med 47 avtorji po izboru knjižničarjev izbrali bralci po vsem svetu, zmagovalca je nato izbrala štiričlanska strokovna žirija pod vodstvom Ann Palsson.

Maryse Conde je velika pripovedovalka zgodb, v katerih opisuje opustošenje, ki ga prinašata kolonializem in postkolonialni kaos, v jeziku, ki je tako precizen kot preplavljen s čustvi. »Magija, sanje, teror in ljubezen so teme, ki so v njenih delih nenehno prisotne. Fikcija in realnost se prekrivata, ljudje živijo tako v imaginarnem svetu z dolgimi in zapletenimi tradicijami kot v trenutni sedanjosti,« je na današnji razglasitvi utemeljila predsednica žirije.

Dodala je še, da avtorica o norostih kolonializma, pa tudi o človeški solidarnosti in toplini pripoveduje na spoštljiv, a tudi humoren način. Njeni protagonisti pa da živijo v svetu, kjer se spol, rasa in razred preobračajo v nove konstelacije.

Avtorica je prek videoposnetka, predvajanega na razglasitvi, povedala, da je nagrade zelo vesela in da jo deli z vsemi prebivalci Guadeloupeja. »Smo tako majhna država, ki je omenjena le ob orkanih in potresih, zato sem vesela, da je tokrat omenjena v zvezi z nagrado,« je dejala.