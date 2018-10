Delnice napadalnega vezista francoskega prvoligaša PSG in francoske izbrane vrste rastejo vse od septembra 2017, ko je prestopil iz Monaca v PSG za takrat rekordnih 180 milijon evrov. Trend se je nadaljevali zaradi njegovih predstav na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je pomembno prispeval k francoski zmagi na turnirju.

Na mundialu je med drugim postal najmlajši nogometaš z zadetkom za Francijo, ko je v skupinskem delu zadel za zmago z 1:0 s Perujem. V četrtfinalu, pri zmagi s 4:3 nad Argentino, je pokazal vse svoje kakovosti z dvema zadetkoma in priigrani enajstmetrovki za galske peteline.

Tako je postal šele drugi najstnik po brazilski legendi Peleju z dvema zadetkoma na tekmi mundiala. V finalu proti Hrvaški, ki ga je Francija dobila s 4:2, pa je z golom postal tudi edini najstnik ob Peleju z zadetkom na najpomembnejši tekmi svetovnega prvenstva.

Out now: My @TIME international cover interview on @KMbappe. I asked Mbappé how he's handling mega-fame, at 19. He tells me he clings to home truths from mom, says the key is "respect, humility, lucidity." Merci Kylian et la famille Mbappé. pic.twitter.com/lbMSO0u5xH