Žrtvi govoric sta zakonca, ki živita v Nemčiji. Tožbo proti sosedi sta vložila spomladi leta 2013, potem ko sta od sorodnikov in prijateljev izvedela, da ju 56-letnica obrekuje. Sodišče je med postopkom zaslišalo sedem prič, med drugim pa so zahtevali zdravstveno dokumentacijo udeležencev spora, pa tudi račune iz trgovin, v katerih je ženska javno obrekovala svoja soseda, na svoji spletni strani poroča Podravski list.

Sodišče je ugotovilo, da je ženska leta 2012 v javnosti med drugim izjavila, da sta njena soseda »bednika in nora«. Jeseni istega leta je v eni izmed trgovin pred več ljudmi dejala, da sta soseda izgubila vse in da nimata več česa početi na Hrvaškem. Izjavila je, da je najboljše, da se pobereta k svojim otrokom v Nemčijo, navaja portal.

Obsojena ženska se je med sojenjem branila, da ne govori grdo o nikomur, »niti o živalih«, a so priče potrdile navedbe iz tožbe sosedov.

Povzročila občutek sramu

Tožnika sta tudi navedla, da sta v eni izmed trgovin kupovala hrano za pse, ko je obtoženka ljudem v trgovini kazala na njiju in dejala, da kupujeta hrano, ki jo tudi sama jesta. Zaradi takšnih žalitev in obrekovanja so se ljudje začeli obračati stran, je dejal tožnik. Potrdil je tudi, da je njegov pokojni brat nekaj časa živel z obsojenko.

Sodišče je v obrazložitvi sodbe zapisalo, da so izjave 56-letnice povzročile občutek sramu in nelagodja ter da pomenijo poseg v čast in dobro ime tožnikov. Zato je bila tudi obsojena. Morala bo plačati tudi stroške postopka. Podravski hr. tudi navaja, da je 56-letnica vdova z dvema otrokoma in da prejema 1516 kun (205 evrov) pokojnine.

Na sodišču so ugotovili, da proti sosedoma poteka izvršba na podlagi tožbe 56-letnice, ki zahteva 10.000 kun (1351 evrov) za nadomestilo škode, potem ko sta soseda poklicala komercialno televizijo Nova TV in pred kamerami povedala svojo zgodbo o težavah z žensko. Zaradi tega sta bila pravnomočno obsojena zaradi obrekovanja.