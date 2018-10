Član Zenita iz St Petersburga Kokorin in stanovski kolega iz Krasnodarja Mamajev sta nedavno zanetila incident v eni od moskovskih restavracij, potem ko sta v vinjenem stanju napadla zaposlenega na ministrstvu za industrijo in trgovino Denisa Paka in mu pri tem zlomila zob in povzročila pretres možganov.

Policija je zaradi tega oba nogometaša kot tudi Kokorinovega brata Kirila aretiralo in za trojico odredilo dvomesečni pripor. Kokorin se je na zaslišanju na sodišču sicer opravičil žrtvi in dejal, da obžaluje dogodek, vendar je sodišče kljub temu zavrnil prošnjo njegovega odvetnika, da nogometaš začetek sojenja pričaka na sodišču.