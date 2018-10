Etiopijski vojaki so zelo nezadovoljni s plačilom za svoje delo. »Za to državo krvavimo in umiramo, a nas ima za sovražnike,« pravijo vojaki, ki opozarjajo na nizko plačilo in slab življenjski standard. Kot navaja Reuters, se je v sredo več sto vojakov zbralo pred uradom predsednika vlade. Ta jih je kljub neupoštevanju protokola sprejel in »pozorno poslušal njihove zahteve ter jih tudi oštel zaradi neprimernega načina izražanja nezadovoljstva,« je po srečanju na twitterju zapisal vodja premierjevega kabineta. Ker so vojaki z oboroženim pohodom grobo kršili pravila, jim je premier naložil kazen, in sicer deset sklec. Pri tem se jim je 42-letni predsednik vlade pridružil, posnetek pa se je hitro razširil po spletu. Abiy se je sicer z vojaki dogovoril za srečanje, ki bo sledilo protokolu in na katerem bodo skušali doseči sporazum.

Zaradi vojaškega pohoda na kabinet predsednika vlade je v državi zavladal kaos: mnoge ceste so bile zaprte, najmanj tri ure pa je bil onemogočen dostop do interneta, s čimer je vlada po lastnih navedbah želela preprečiti širjenje lažnih novic. Kot navaja BBC, so se številni zmedeni Etiopijci spraševali, ali dogajanje pomeni resno varnostno grožnjo.