Požar je izbruhnil v zadnjem vagonu, ravno ko je bil vlak v bližini kraja Dierdorf v deželi Porenje-Pfalška. Reševalci so z vlaka nemudoma evakuirali 510 potnikov, ki so jih z avtobusi prepeljali v bližnji kraj Montabaur.

Po nesreči so zaprli železniško progo med krajema Siegsburg in Montabaur, zaradi česar lahko potniki računajo tudi na do 90-minutno zamudo. Zaradi dima so za promet zjutraj zaprli tudi bližnjo avtocesto v obe smeri, ki pa so jo dopoldne delno odprli.