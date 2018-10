Osumljeni, ki so ga prijeli v torek v mestu Stade na severu Nemčije, je dejanja delno priznal. Dejal je, da je 30-letno televizijsko voditeljico pod vplivom alkohola in mamil v soboto pretepel v parku v bolgarskem mestu Ruse in jo odvrgel v grmovje. Je pa zanikal, da bi šlo za naklepni umor. Zanikal je tudi, da bi novinarko posilil ali oropal.

Generalno tožilstvo v Cellu je sporočilo, da na podlagi izjav osumljenega ni mogoče izključiti političnega ozadja umora novinarke.

Truplo 30-letne Marinove so v soboto našli v parku ob Donavi v mestu Ruse na severu Bolgarije. Televizijska novinarka, ki naj bi pred umorom poročala o preiskavi domnevne korupcije pri porabi sredstev EU, je bila brutalno umorjena in posiljena, izginili pa so tudi njen mobilni telefon, avtomobilski ključi in del oblačil.

Na prizorišču so našli DNK osumljenca, ki ga mediji omenjajo kot Severina Kasimirova.

Ni še znano, ali je bil umor novinarke povezan z njenim delom. Bolgarske oblasti so sporočile, da preiskujejo tako profesionalne kot osebne motive za njen umor.

Marinova je tretja novinarka, ki so jo umorili v Evropski uniji v zadnjem letu dni. Februarja letos so umorili slovaškega novinarja Jana Kuciaka, oktobra lani pa na Malti novinarko Daphne Caruana Galizia.