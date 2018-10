"V tem primeru bi uresničila svoje velike sanje, ne glede na to pa menim, da je bila moja kariera zelo uspešna," je v omenjenem pogovoru dejala Vonnova.

Američanka, ki bo 18. oktobra dopolnila 34 let, upa, da se bo v svoji zadnji sezoni ognila poškodbam, ki so deloma zaznamovale njeno kariero. »Po telesni plati sem se iztrošila in prišla do točke, ko vse skupaj več nima pravega smisla. To sezono bom vztrajala, potem pa se posvetila novim izzivom v svojem življenju,« je med drugim dejala Vonnova, ki bo sezono odprla decembra v njej ljubem smučarskem središču v kanadskem Lake Louisu.