Za Portugalce so zadeli Andre Silva v 31., Kamil Glik z avtogolom v 43. in Bernardo Silva v 52. minuti. Pri Poljski pa je najprej zadel v tem obdobju zelo vroči napadalec Genoe Krzysztof Piatek v 18. minuti, drugi zadetek pa je prispeval Jakub Blaszczykowski v 77. minuti.

V ligi B je v skupini 2 Rusija igrala 0:0 s Švedsko. Rusi vodijo v skupini s štirimi točkami, Švedi so zadnji z eno.

V ligi C in skupini 1 je Izrael premagal Škotsko z 2:1, potem ko je Kieran Tierney dosegel avtogol v 75. minuti. Škoti so sicer zadnje pol ure igrali z igralcem manj. Vse tri ekipe te skupine imajo po dveh tekmah po tri točke.

V skupini 4 pa so na vrhu Srbi, ki so po treh tekmah neporaženi, imajo dve zmagi. Tokrat so v gosteh premagali Črno goro, oba zadetka pa je prispeval Aleksandar Mitrović. Na drugi tekmi skupine je Romunija v gosteh ugnala Litvo, in sicer po tem, ko je zmagoviti zadetek dosegla v četrti minuti sodniškega dodatka prek Alexandruja Maxima.

V ligi D je v skupini 3 Azerbajdžan slavil s 3:0 na Ferskih otokih, Kosovo pa je s 3:1 odpravilo Malto in s sedmimi točkami vodi v skupini.

Nogometaši pa so odigrali tudi nekaj zanimivih prijateljskih tekem. Med drugim je Španija v gosteh premagala Wales s 4:1, pri čemer je razpoloženi napadalec dortmundske Borussie Paco Alcacer zabil dvakrat.

Francija in Islandija sta se razšli z 2:2. Islandci so po zadetkih Birkirja Bjarnasona in Karija Arnasona vodili že z 2:0, za neodločen izid pa sta poskrbela avtogol Holmarja Orna Eyjolfssona in enajstmetrovka Kyliana Mbappeja.

Turčija in Bosna sta igrali 0:0.