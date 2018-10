Mlada reprezentanca danes proti Bolgariji

Mlada reprezentanca je krog pred koncem kvalifikacij za prihodnje evropsko prvenstvo na drugem mesto v skupini 9 in predaleč za napad na vodilni položaj, ki prinaša neposredno uvrstitev na prvenstvo stare celine. Ostaja pa v igri za dodatne kvalifikacije štirih najboljših drugouvrščenih reprezentanc, ki se bodo ob desetih neposredno uvrščenih pomerile za zadnji prosti mesti med elitno evropsko dvanajsterico. 22. evropsko prvenstvo, ki bo junija prihodnje leto v Italiji in San Marinu, je torej še dosegljivo, za nov korak v to smer je nujna nocojšnja zmaga proti Bolgariji v Celju. Realne možnosti so seveda manjše, vzrok za tovrstno razmišljanje pa težave, s katerimi se sooča selektor Primož Gliha. Ob dejstvu, da je Bijol prerasel mlado izbrano vrsto in je (moral) v člansko, je več odpovedi zaradi poškodb in bolezni (Mlakar, Kramarić, Kuhar in Badžim). Še večja težava pa je, kot izpostavlja selektor, majhna minutaža mladih reprezentantov v klubih, kjer pomembne vloge igrajo tujci. »V preteklem krogu je bila na zapisnikih prvoligaških tekem kar tretjina nogometašev iz tujine,« opozarja Gliha. »Poleg tega je igranje za reprezentanco vsak dan manjša čast. Eden od vzrokov je skromna konkurenca in za igralce, ki malce izstopajo, je vpoklic v izbrano vrsto nekaj samoumevnega.« Vseeno pa je aktualna generacija pod taktirko Glihe naredila pomemben korak naprej. »Ko sem prevzel reprezentanco, smo bili v tretjem kakovostnem bobnu, danes smo v drugem.« sš