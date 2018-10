Danes bo državnozborski odbor za evropske zadeve odločal o podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Singapurjem. Vlada sporazumu nasprotuje, a se zavzema za njegov podpis. Želi namreč pokazati lojalnost do Evropske unije, saj ne želi, da bila Slovenija edina članica EU, ki bi ga zavrnila. Potrditev državnega zbora bo najverjetneje dobila, saj so na sredini seji odbora za gospodarstvo proti glasovali samo poslanka Meira Hot in poslanec Soniboj Knežak iz Socialnih demokratov ter Boštjan Koražija iz Levice.