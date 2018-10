Relativno mirno dogajanje v svetu se je zrcalilo tudi na svetovnih borzah. V začetku oktobra so ameriške borze S&P500, Dow Jones in Nasdaq osvojile zgodovinske vrhove. Po osvojitvi vrhov so borze prešle v negativno korekcijo pozitivnega trenda. V Evropi je bila situacija popolnoma drugačna, saj so nemški DAX, britanski FTSE in francoski CAC nadaljevali negativni dnevni trend. V sredo, 10. oktobra, je »mirno plovbo« svetovnih delniških trgov prekinilo »neurje«. Vse svetovne borze so namreč močno zdrsnile v rdeče številke. V enem trgovalnem dnevu so ameriški Nasdaq, nemški DAX in japonski Nikkei padli za 4,08, 2,21 in 3,96 odstotka. Analitiki na Wall Streetu so sicer ugibali, kaj bi lahko povzročilo takšno razprodajo delnic, vendar pravega odgovora niso našli. Za takšen svetovni »medvedji« dan je vedno krivih več katalizatorjev (trgovinske vojne, skorajšnji bankrot Searsa itn.), ki jim skupaj uspe povzročiti »plaz« na svetovnih borzah. Kljub temu je treba vedeti, da se v petek začne sezona poslovnih rezultatov in ameriške banke bodo prve na vrsti. Odlični korporativni rezultati bi lahko namreč preprečili začetek negativnega trenda na delniških trgih. Ameriško gospodarstvo je trenutno v zelo dobrem stanju. To je dokazala tudi septembrska objava o »non-farm« zaposlitvah. Objava je pokazala, da je stopnja brezposelnosti v ZDA padla na 3,7 odstotka, kar je najnižja stopnja v zadnjih 49 letih. Seveda so v skladu z ekonomsko objavo odreagirali tudi donosi na ameriške 10-letne obveznice. Po objavi so se dvignili in končali dan pri 3,227 odstotka. Tako visoko se je desetletni donos nazadnje gibal maja leta 2011.