Ubogi superbogati tujci, ki so se v preteklih tridesetih in več letih nastanili v Britaniji. Nemoteno so uživali vse najboljše in najdražje, kar ponuja Britanija, posebno London, od palačam podobnih domov v bogataških četrtih prestolnice do visoke kulture in najdražjih restavracij, najboljših šol za svoj naraščaj in razkošnih trgovin, kot je Harrods, v katerih se njihove dame počutijo kot doma.

Obljubljena dežela za milijarderje in milijonarje Uživali so tudi naklonjenost britanskih oblasti, ki jih je zanimalo le to, kako bogati so, ne pa tudi, kako so obogateli, pa naj je šlo za šejke ali oligarhe. Britanska politika ni mogla prehvaliti pomena njihovega zapravljanja, ki naj bi državi prispevalo štiri milijarde funtov na leto, kar ni tako zelo veliko za peto do šeste največje gospodarstvo na svetu. Ja, Britanija je bila še nedavno obljubljena dežela za milijarderje in druge superbogate migrante. Izvor njihovih milijard in milijonov ni zanimal nikogar, tudi če so bili umazani. Pa naj je šlo za rusko ali narkomafijo. Nenadoma pa naj bi imeli občutek, da se je vse zarotilo proti njim. Bali naj bi se brexita. Še bolj naj bi se bali vse bolj priljubljenega rdečega Jeremyja Corbyna, levičarskega vodje opozicijskih laburistov. Najbolj jih skrbi, da če bi prišel na oblast (kaže mu vse bolje), bi raztrgal nevidni transparent, ki so ga konservativci razobesili nad Britanijo že pod Thatcherjevo: »Bogataši! Pridite in ostanite tukaj! Ne bo vam treba plačevati davka na zaslužek!« Britanska politika do superbogatih, ki je ostala tudi med desetletno vladavino nerdečega laburista Tonyja Blaira, je podobna švicarski ali monaški. Zanje je pravi paradiž. Tudi davčni.

Nepojasnjen vir premoženja Trenutno jih je najbolj strah nečesa, čemur pravijo »nepojasnjen vir premoženja«. Posredno je za to kriva velika zapravljivka iz Azerbajdžana, 55-letna Zamira Hadžijeva, žena nekdanjega azerbajdžanskega bankirja. Če verjamete ali ne, je v Harrodsu, verjetno najbolj znani trgovini za bogate na svetu, v desetih letih zapravila vrtoglavih 16 milijonov funtov. To je 1,6 milijona na leto oziroma več kot 4000 na dan. V enem samem dnevu je kupila za 25.000 funtov nakita. Nanjo je, ne le zaradi nakupov v Harrodsu, postala pozorna britanska državna agencija za kriminal. Na njeno ime je napisana tudi razkošna hiša v Londonu, za katero je plačala 11,5 milijona funtov. Kupila jo je prek podjetja, registriranega na Britanskih Deviških otokih leta 2009. S pologom več milijonov in posojilom 7.478.000 funtov, ki ga je odplačala leta 2014. Gospa Hadžijeva je tudi lastnica dobrih 10 milijonov vrednega golf kluba v Ascotu (znanem po konjskih dirkah), ki je na 170 jutrih. Njena hči, ki obiskuje šolo v Londonu, ima za 15 milijonov funtov delnic, ki ji prinesejo milijon funtov dividend na leto. Daleč največ je vredno zasebno letalo te azerbajdžanske dame: 32 milijonov funtov.