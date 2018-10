»Kar smo imeli v načrtu, smo naredili. Tudi igralci so intenzivno delali, zdaj bomo pa videli, kaj bo to prineslo,« je na Gorenjskem povedal Kavčič in nadaljeval: »Norvežani igrajo svojo tipično igro, nanjo smo se poskušali pripraviti tudi s simulacijo njene igre. Vemo pa, da bo treba iti v tekmo z enako energijo kot oni, potem bo prava tekma, v nasprotnem primeru so lahko težave.«

Pojasnil je, da so bili na preteklih tekmah ključni padci koncentracije, kar si želijo odpraviti. »Mi moramo delovati kot eden. Koncentracija mora biti maksimalna. Vse zadetke smo dobili prav ob padcih koncentracije,« pravi Kavčič, ki je s fanti poskušal popraviti tudi napadalni del, v zadnjem obdobju si Slovenija prav veliko priložnosti ni priigrala.

»Zato moramo po odvzeti žogi izvesti čim hitrejši prehod v napad,« pravi Kavčič, ki ga je nekako dopolnil tudi Miha Mevlja. »Norvežani se malo počasi vračajo iz napada v obrambo, kar bi lahko izkoristili za protinapade,« meni Mevlja, ki bo imel tokrat v osrčju obrambe ob sebi Luko Krajnca. Z njim bosta morala biti previdna tudi ob norveški igri na dolge žoge.