Požar je po pisanju dpa v sredo ponoči divjal več kot dve uri. Med eksponati, ki jih je uničil, je denimo mikroskop Nobelovega nagrajenca za kemijo Manfreda Eigena. »Mikroskopa Nobelovega nagrajenca ne dobite še drugič,« je razsežnost škode ponazoril predstavnik za stike z javnostmi v muzeju Gerrit Faust.

Kot je sporočila policija, vzrok požara ni znan, zadevo tudi že preiskujejo kriminalisti. Poškodovanih v požaru ni bilo.

Tehniški muzej nima svojih depojev

Nemški muzej nima osrednjega depoja, zato je za hranjenje eksponatov, ki niso vključeni v aktualne razstave, najel več depojev po Bavarski.

Depo v Ingolstadtu je imel v uporabi že dalj časa, v njem pa je hranil od šivalnih strojev pa do jadralnega letala. V muzeju upajo, da jih je, ker so izdelani iz kovin, veliko požar prestalo. Da so jih le prekrile saje, ki se jih bo dalo v restavratorskih delavnicah očistiti in jih tako rešiti.

Nemški muzej na Muzejskem otoku v Münchnu je bil ustanovljen leta 1903. V njem letno naštejejo 1,5 milijona obiskovalcev.