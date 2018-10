Franz Sauseng, direktor Interseroha Avstrija: Slovenija bo težko izpolnila evropske zahteve na področju recikliranja

Ker vztraja pri nepreglednem močvirju, ministrstvo za okolje in prostor na področju ravnanja z odpadno embalažo omogoča in spodbuja kraje, smetenje in zdaj tudi že pravo ekološko katastrofo, trdi direktorica Interseroha Darja Figelj. Njena družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) je tista, ki je na upravnem sodišču dosegla priznanje, da sistem ni pošten. Posledica so neodpeljani kupi odpadne embalaže, ki jih DROE nočejo, komunalam pa povzročajo vse večje sanitarne in požarnovarnostne težave. Novi minister za okolje in prostor Jure Leben je zato napovedal, da bo reševanje odpadkarske krize njegova prva naloga.