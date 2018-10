Kritika pesniške zbirke Sami v tem gozdu: O ostankih in vsakdanjostih

Prednost zbirk zbranih pesmi je gotovo ta, da lahko v okviru enega samega formata pretresemo razvoj avtorjeve poetike in hitreje zaznamo morebitne odmike. Z uredniškega vidika pa se odpira vprašanje, kdaj je sploh pravi čas za objavo zbranih pesmi glede na velikost in pomembnost posameznega pesniškega opusa. Knjiga Sami v tem gozdu sodobnega hrvaškega avtorja Draga Glamuzine vključuje njegove tri do zdaj objavljene pesniške zbirke Mesarji (2001), Ali je to vse (2009) in Everest (2016). Avtorjeva pripetljajska poezija se v izpričevanju intimne vsakdanjosti spogleduje s carverjevsko poetiko, začinjeno z erotiko à la Bukowski.