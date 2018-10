Športniki, stari od 15 do 18 let, se že od minule sobote dalje na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu v Argentini v 32 športih potegujejo za 286 kompletov medalj. Med disciplinami je kar nekaj manj poznanih. Velja omeniti denimo hitrostno rolanje, kajtanje, futsal, rokomet na mivki, nekatere akrobatske gimnastične discipline in plesno tekmovanje, imenovano Breaking.

»Z novimi programi se trudimo, da mladi ne bi bili le gledalci, ampak tudi sestavni del naših tekmovanj. Mladinske igre se ponujajo kot odličen laboratorij za testiranje novih športov in dogodkov,« je ob začetku iger dejal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach.

Slovenija na igrah nastopa z 48-člansko zasedbo. Od tega je 26 športnikov, ki so se že ali pa se še bodo pomerili v petnajstih različnih disciplinah. Po petih dneh tekmovanja, ki se bo končalo 18. septembra, je razlogov za zadovoljstvo veliko, saj so slovenski tekmovalci osvojili že pet medalj. Z dvema se lahko pohvali judoistka Metka Lobnik, ki je bila bronasta v mešanih ekipah in v kategoriji do 78 kilogramov, odličja enakega leska pa sta se razveselili tudi plavalki Tina Čelik na 50 metrov prsno in Neža Klančar na 100 metrov prsno. Slednja je z dosežkom 54,55 za dobre tri desetinke izboljšala tudi absolutni slovenski rekord Sare Isaković iz leta 2008.

Najodmevnejši uspeh je za zdaj uspel športni plezalki Viti Lukan, ki je v olimpijski kombinaciji hitrostnega plezanja, balvanov in težavnosti osvojila srebro. Njen dosežek bo sicer najmanj ponovila teniška igralka Kaja Juvan, ki se je v paru s Poljakinjo Igo Swiatek uvrstila v sobotni finale tekmovanja dvojic. Tam se bosta pomerili z Japonkama Juki Naiko in Naho Sato. »Kolajno sem napovedala in obljubo držala. Z Igo imava lepo možnost za zmago. Dobro se razumeva. Zdaj se morava le še zbrati in mislim, da nama lahko uspe,« po uvrstitvi v finale zadovoljstva ni skrivala Kaja Juvan. 197. igralka na lestvici WTA odlično igra tudi med posameznicami, saj se je se prebila v četrtfinale.