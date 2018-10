V letih 2013 in 2014 je ekipa Ivana Šprajca, predstojnika Inštituta za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, v severnem, arheološko tedaj povsem neznanem delu neposeljene in s tropskim gozdom preraščene Calakmulske biosfere odkrila tri velika urbana središča kulture Majev.

To 200 kvadratnih kilometrov veliko območje so leta 2016 posneli s pomočjo letalskega skeniranja (LiDAR), nato pa se na podlagi pridobljenih podatkov lotili še verifikacije na terenu. V lanski sezoni arheoloških raziskav so pregledali severni del omenjenega območja, letos pa so z raziskavami nadaljevali na jugu. Gre sicer za zadnjo sezono raziskav v okviru triletnega raziskovalnega projekta, ki se bo sklenil konec letošnjega leta.

Kot je povedal Šprajc, so na podlagi terenskih raziskav ugotovili povezave s sosednjimi predeli, predvsem z južno in že precej bolj raziskano regijo Rio Bec. Obenem so naleteli tudi na celo vrsto posebnosti, ki jih danes po besedah arheologa še ne razumemo dobro, odsevajo pa politične povezave.