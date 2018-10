Dewji je na čelu skupine MeTL, ki posluje v približno desetih državah na področjih od kmetijstva do zavarovanja, transporta, logistike in prehrambene industrije. Je tudi glavni delničar v tanzanijskega nogometnega kluba Simba.

»Po doslej znanih podatkih so ga ugrabili belci, ki so bili na poti z dvema voziloma,« je novinarjem povedal lokalni guverner Paul Makonda in dodal, da so tovrstni incidenti »tukaj redki«. Načelnik policije Dar es Salaama Lazaro Mambosasa je na novinarski konferenci dejal, da so ugrabitelji streljali v zrak, preden so Dewjija zvlekli v avtomobil. Dodal je, da policija išče osumljence in da so že izvedli nekaj aretacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.