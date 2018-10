Nadzorni svet se je danes poleg tega seznanil s poročilom o poslovanju Modre zavarovalnice v obdobju od januarja do junija, obravnavali pa so tudi pomembnejše naložbe Kada, so še sporočili.

Djalil je predsednik uprave Kada od oktobra 2011, ko je na tem mestu nasledil Boruta Jamnika, ki je takrat prevzel vodenje iz Kada izčlenjene Modre zavarovalnice. Djalil je bil na čelo Kada drugič imenovan novembra 2014, sedaj pa je dobil tretji mandat.

Nadzorniki so po tokratnem razpisu izbirali med dvema prijavljenima kandidatoma. Po neuradnih informacijah časnika Dnevnik se je poleg Djalila prijavil tudi Peter Velkavrh, ki je pred dvema letoma neuspešno kandidiral za člana uprave Kada in je bil do leta 2016 namestnik direktorja v makedonski pokojninski družbi NLB Nov Penziski fond. Velkavrhova vloga na razpisu naj bi bila nepopolna.