Erdogan je novinarjem, ki so potovali z njim s predsedniškim letalom, še dejal, da so bila vsa dosedanja pojasnila savdske strani nezadovoljiva.

»Je možno, da ni sistema kamer v konzulatu, veleposlaništvu? Je možno, da ni bilo nobenega savdskega sistema kamer, kjer se je zgodil ta incident?« se je vprašal turški predsednik in dodal, da tovrstni sistemi zaznavajo prelete ptic, še komarje, če se pojavijo. »Savdijci imajo najsodobnejše sisteme,« je dodal po poročanju turškega dnevnika Hurriyet.

»Incident se je zgodil v naši državi. Ni mogoče, da bomo tiho ob takšnih primerih,« je še posvaril Erdogan.

Hašodžija pogrešajo od 2. oktobra, ko je vstopil v prostore savdskega konzulata v Istanbulu, kamor je šel po uradne dokumente za svojo prihajajočo poroko. Savdska Arabija vztraja, da je novinar, ki je pisal za ameriški Washington Post, varno zapustil konzulat. Viri blizu turške vlade na drugi strani trdijo, da policija meni, da ga je ubila skupina Savdijcev, ki so jih v ta namen poslali v Istanbul.

Turška policija išče skupino 15 Savdijcev, ki so bili istočasno v konzulatu s Hašodžijem in so v Istanbul z dvema zasebnima letaloma prispeli 2. oktobra. Turški mediji so skupino že označili za »atentatorsko«.

Bivši svetovalec savdske vlade Hasodži je leta 2017 pobegnil iz Savdske Arabije in je živel v ZDA. V kolumnah za Washington Post in drugod je objavljal kritike na račun nekaterih politik savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana in vloge Rijada v vojni v Jemnu.