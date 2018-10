Po policijskem posredovanju in zbranih podatkih je bil razlog izsiljevanje prednosti v križišču. Voznica je z osebni avtomobilom vozila po Tržaški cesti po pasu za zavijanje v levo. Ko je pripeljala do križišča Tržaške ceste in Ceste v Gorice, je pri zeleni luči na semaforju zapeljala v križišče in z vozilom zavila levo v smeri Ceste v Gorice. Pri tem je zaprla pot vozniku motornega kolesa, ki se je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri, po levem prometnem pasu Tržaške ceste.

V trčenju je voznik motornega kolesa utrpel poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Nastala je materialna škoda, ki znaša okoli 3500 evrov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.