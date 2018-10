Hrvaška agencija za podporo informacijskim sistemom in tehnologijam (Apis), ki je preverjala zbrane podpise obeh pobud, je našla številne nepravilnosti in ugotovila, da nobena referendumska pobuda ni zbrala najmanj 374.470 veljavnih podpisov volivcev, ki so potrebni za razpis referenduma, poroča danes Jutarnji list.

Kot dodaja, so v agenciji našli občutno število neveljavnih podpisov. Med preverjanjem osebnih identifikacijskih številk državljanov so ugotovili podpise umrlih oseb in tujih državljanov, posebej iz BiH.

Našli so tudi prepisane sezname podpisov, ki so jih zbirali med referendumsko pobudo o ustavnem določilu o zakonskih zvezah iz leta 2013. Ponarejene sezname so odkrili, ko so na osebnih identifikacijskih številkah ugotovili razlike med dekliškimi priimki žensk iz leta 2013 in njihovimi današnjimi priimki kot poročenih žensk, poroča časnik.

Večernji list poroča podobno ter dodaja, da je Apis prav tako ugotovil primere, ko se je ena oseba večkrat podpisala pod referendumsko pobudo. Oba časnika se sklicujeta na neimenovane vire.

Hrvaški minister za upravo Lovro Kuščević je pred začetkom današnje seje vlade novinarjem izjavil, da preverjanje podpisov še poteka in da še niso prejeli uradnih rezultatov preverjanja podpisov. Zakonski rok za objavo rezultatov preverjanja veljavnosti podpisov je 18. oktober.

Domneva, da po svetovnem nazoru podobni pobudi ne bosta zbrali potrebnega števila podpisov, so se pojavile že, ko je minilo skoraj mesec dni med koncem 15-dnevnega zakonskega roka za zbiranje podpisov in izročitve podpisov v sabor. Poslanec Branimir Glavaš (HDSSB), ki podpira vladno večino, je julija izjavil, da so mu ponujali v podpis eno od referendumskih pobud sedem dni potem, ko je potekel rok za zbiranje podpisov.