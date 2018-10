Višji sodniki so tako potrdili odločitev sodnika celjskega okrožnega sodišča Marka Brišnika o izločitvi ključnega in tudi edinega obremenilnega dokaza, športnih copat, ki so jih pri hišni preiskavi aprila 1997 zasegli Kameniku.

Odredba sodišča, s katero so Kameniku tudi zasegli športne copate, je bila po mnenju višjih sodnikov premalo obrazložena. Prav tako so ugotovili, da je bila obdolžencu z odredbo sodišča kršena pravica do prostorske zasebnosti stanovanja.

V sedaj izločeni odredbi sodišča je zapisano le, da je Kamenik osumljen kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem. Ob iskanju orožja pa so policisti leta 1997 tedaj s seboj odnesli tudi športne copate.

Državni tožilec Ivan Žaberl je ob pravnomočni odločitvi sodišča dejal, da tožilstvo kljub takšni odločitvi ne bo odstopilo od pregona v primeru Tekačevo pri Rogaški Slatini in da policija še vedno dela na tem primeru.

Zadeva glede Kamenika pa bo zastarala leta 2047, torej 50 let po zločinu. Pregon neznanih storilcev pa bo zastaral čez štiri leta.

Začetek sojenja Kameniku sega v leto 1998 Zapleti z domnevno premalo obrazloženo odredbo sodišča za hišno preiskavo, v kateri so Kameniku zasegli športne copate, so se začeli šele na četrtem začetku sojenja junija 2015. Kamenikov tedanji odvetnik Tomaž Bromše je namreč tedaj na predobravnavnem naroku dejal, da je bila hišna preiskava pri Kameniku 8. aprila 1997 v Slovenskih Konjicah nezakonita, ker je bila opravljena na podlagi odredbe celjskega sodišča, ki ni vsebovala obrazložitve preiskave oziroma se je nanašala na kaznivo dejanje preprodaje orožja. Kamenik je obtožen, da je iz koristoljubja umoril zakonca Štefana in Frančiško Poharc ter njuni podnajemnici Heleno in Viktorijo Krošlin. Začetek dolgotrajnega sodnega postopka, ki še do danes ni končan, sega v januar 1998. Kamenik je bil sprva obsojen na 20 let zapora za dva umora od štirih: spoznan je bil za krivega za smrt zakoncev Poharc. Višje sodišče je sodbo spremenilo in ga obsodilo na sicer isto kazen, a za umor vseh štirih ljudi.