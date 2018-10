V skladu s spremembo ustreznega zakona, ki jo je sprejel parlament regije na severozahodu države in je začela veljati v torek, bo poslej pristojnim oblastem dovoljeno, da bodo osebe, ki jih bodo označili za skrajneže, brez sodnega postopka aretirali ter »prevzgojili in preobrazili« v tako imenovanih centrih za urjenje. Sprejetje ustrezne zakonodaje je del zaostrene kitajske kampanje proti Ujgurom.

»Z ideološko vzgojo proti ekstremizmu, psihološki obravnavi in korekcijo vedenja bo pospešena preobrazba priprtih, tako da se bodo lahko vrnili v družbo in svojim družinam,« je zapisano v 33. členu. Poleg poklicnega usposabljanja naj bi v centrih poučevali še kitajščino, pravo in zakonodajo.

Xinjiang, velika pokrajina na skrajnem zahodu Kitajske, je domovina muslimanskih Ujgurov, ki so nezadovoljni zaradi kulturnega in verskega zatiranja ter diskriminacije, zato tam pogosto prihaja do nasilnih uporov. Kitajske oblasti za nasilje krivijo islamske skrajneže in separatiste.

V internacijskih taboriščih naj bi bilo po navedbah medijev in nevladnih organizacij lani zaprtih približno milijon muslimanov.

Ujguri so turško ljudstvo, ki živijo na vzhodu in v osrednji Aziji. Največ jih je prav v pokrajini Xinjiang na severozahodu Kitajske. Po popisu prebivalstva iz leta 2010 je na Kitajskem bilo dobrih deset milijonov Ujgurov.