Rosenfelda so obtožili nezakonite izdelave eksplozivne naprave in prenosa eksploziva med zveznimi državami, za vsako od teh obtožb pa je zagrožena zaporna kazen do deset let zapora. Niso pa ga obtožili terorizma, kar je sicer običajno v tovrstnih primerih.

Ob aretaciji je pojasnil, da je nameraval poleg bombe razstreliti le sebe, da opozori na politični sistem, ki bi si ga želel v ZDA. Želi si uvedbo sistema, po katerem predstavnikov ljudstva ne volijo, ampak izbirajo z žrebom.

Za to domislico je bil pripravljen umreti, pravočasno pa so ga ujeli, ker je veliko količino smodnika za bombo naročil kar prek interneta.