Ciklon, ki se je nad Bengalskim zalivom okrepil, je obalo Indije dosegel v bližini mesta Gopalpur. Oblasti se bojijo, da bi lahko neurje povzročilo poplave v nižinskih območjih zveznih držav Orisa in Andra Pradeš. Ciklon je sicer že začel pojenjati in je v popoldanskem času oslabel v močnejšo nevihto.

V državi Orisa so zato evakuirali več kot 300.000 ljudi iz petih okrožij ob obali in jih namestili v zavetišča. Napovedujejo, da bodo na varno najbrž preselili še več ljudi. Tamkajšnje osnovne in srednje šole ter vrtci so danes zaprti.

Ribičem so oblasti svetovale, naj se ne odpravljajo na morje, a številni niso upoštevali opozoril. Obalna straža jih je rešila najmanj 30.