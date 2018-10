Sedemintridesetletnik, ki je večji del igralske kariere preživel pri Chelseaju, s katerim je osvojil ligo prvakov, evropsko ligo in po pet naslovov angleškega prvaka ter pokalov FA in lige, je bil lani kapetan Aston Ville.

Obrambni nogometaš je med letoma 2003 in 2012 za angleško izbrano vrsto na 78 tekmah dosegel šest golov, igral je na dveh svetovnih (2006 in 2010) in dveh evropskih prvenstvih (2004 in 2012).

Nedavno je zavrnil ponudbo, da bi oblekel dres moskovskega Spartaka in dejal, da selitev v Rusijo ne bi bila dobra za njegovo družino. Njegova zadnja tekma je bila maja, ko je z Aston Villo v končnici finala izgubil proti Fulhamu, tako da se Villi ni uspelo vrniti med elitno druščino angleškega prvenstva premier lige.