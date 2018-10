S policijske uprave so nam potrdili, da so preiskovalci NPU ob pomoči kriminalistov iz drugih policijskih uprav danes zjutraj na podlagi sodnih odredb začeli izvajati preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju več policijskih uprav.

Preiskovalci so med drugim potrkali tudi na vrata UKC Maribor. Iz UKC Maribor so medtem sporočili, da preiskava poteka zoper štiri zdravnike z oddelka za kardiologijo in angiologijo.

Po naših neuradnih informacijah hišne preiskave potekajo še v UKC Ljubljana in v celjski bolnišnici. V Ljubljani naj bi po neuradnih podatkih preiskovali zdravnika, ki je še zaposlen in enega, ki ni več na UKC Ljubljana. Preiskava naj bi bila sicer osredotočena predvsem na UKC Maribor.

Preiskovalci iščejo dokaze za utemeljevanje sumov nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril v povezavi s postopki javnega naročanja nabave medicinskega materiala. Iz UKC Maribor so sporočili, da gre za žilne opornice. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

Naj spomnimo, da je komisija DZ na začetku tega leta ugotovila sum, da naj bi prihajalo med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji do kartelnih dogovarjanj in da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih od 2007 do 2016 omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic.