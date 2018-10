Most so zaradi nevarnosti nekaj pred zrušenjem zaprli za promet, tako da na njem ni bilo vozil in nesreča ni terjala žrtev, so sporočili gasilci. Gre za most nad reko v bližini mesta Cagliari, ki je zaradi obilnega dežja močno narasla.

Nesreča se je zgodila manj kot dva meseca po tistem, ko se je v podobnih vremenskih razmerah zrušil avtocestni most v Genovi, pri čemer je umrlo 43 ljudi. Dogodek je sprožil vrsto vprašanj o kakovosti vzdrževanja cestne infrastrukture v Italiji.