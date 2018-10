Lani so takrat 18-letni dijaki s pomočjo srednje šole za lesarstvo ustanovili dijaško podjetje. V projekt Moje podjetje, ki ga izvaja JA Slovenija – Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih, so vstopili z idejo, da bi izdelovali in prodajali unikatne in inovativne ročno izdelane izdelke iz lesa. Zmagovalna ideja, ki je pomenila začetek njihove poslovne poti.

»Rodila se je ideja o izdelovanju lesenih lončkov za rože, ki lebdijo v zraku. Mi pa smo si zadali izziv razviti sistem lebdenja brez elektrike,« začetke poslovne zgodbe opisujejo Luka Oblak, Luka Čelik, Luka Rogelj in David Košnik. Z razvojnimi sredstvi jim je pomagalo podjetje Ilirik in nastali so lebdeči teglc za dekoracijo bivalnih ter poslovnih prostorov, nato pa še lebdeča skleda in lebdeči lonček v obliki kocke. »Problem je nastal, ko smo začeli prodajati, saj nismo imeli odprtega pravega podjetja. Pomagalo nam je Mizarstvo Košnik, prek katerega poslujemo še danes,« pripovedujejo mladi podjetniki. Z izdelki so se predstavili na tekmovanju dijaških podjetij Slovenije, kjer so prejeli kar šest nagrad v devetih kategorijah. S skupno zmago so prejeli tudi naziv dijaško podjetje leta in se uvrstili na evropsko tekmovanje, kjer so se odlično odrezali. Prodreti želijo na tuje trge. ir