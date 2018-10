Začetki podjetja segajo v leto 1979, ko je Anton Logar, oče sedanjega direktorja Zdravka Logarja, odprl obrtno delavnico, v kateri so najprej izdelovali čebelarske tehtnice za Medex. Po izgubi trga nekdanje Jugoslavije leta 1991 so morali večino zaposlenih odpustiti in začeti delati za druge industrije. Prva večja naročila so prišla z letom 1993, ko so se udeležili sejma v Avstriji, nato dve leti kasneje še svetovnega čebelarskega kongresa Apimondia v Švici. Leta 1996 so tržno nišo našli v izdelavi nerjavečih posod za vino, ki je bila do leta 2006 primarni posel. Vzporedno so razvijali čebelarski posel v tujini in v nekem trenutku je izvoz začel eksponentno naraščati. Ključna odločitev za hitro rast je bila usmeritev na izdelke z večjo dodano vrednostjo.

Ključno je poznavanje miselnosti kupcev Ena večjih prelomnic v poslovanju se je zgodila v letu 2004, ko so podjetje preselili v poslovno cono v Šenčurju, kjer so zgradili popolnoma nove proizvodne, poslovne, skladiščne in prodajne prostore. Po besedah direktorja Zdravka Logarja je bil prostor petkrat prevelik za tedanje potrebe, vendar pa ob sedanji rasti postaja premajhen, zato v prihodnje načrtujejo postavitev nove poslovne stavbe. Ob tedanji selitvi v nove prostore so proizvodnjo dopolnili z lastno trgovino, kjer čebelarjem ponujajo vse potrebno za njihovo dejavnost. Še pred selitvijo v nove prostore so leta 2003 sodelovali na svetovnem čebelarskem kongresu Apimondia, ki je tisto leto potekal v Ljubljani, kar se je izkazalo kot pametna poslovna poteza. Dobili so bronasto medaljo za tehnološke inovacije, s čimer so dobili dober ugled v čebelarski skupnosti. To se je poznalo tudi pri prodaji. Logar pravi, da je za uspeh v njihovi panogi ključno poznavanje miselnosti kupcev. Čebelarjem zato radi prisluhnejo, od njih dobijo največ informacij pa tudi idej za izboljšanje izdelkov. Inovacije so njihova konkurenčna prednost, vir idej zanje pa so poleg čebelarjev tudi zaposleni.