Začetki zgodbe o podjetju Mebor iz Železnikov segajo v leto 1982, ko je takrat komaj dvajsetletni Boris Mesec, ki je po osnovnem poklicu avtomehanik, za lastne potrebe oblikoval in izdelal prvo žago za razrez lesa.

Njegovo žago so opazili sosedje in drugi kmetje v Selški dolini, ki so bili njegovi prvi naročniki. Glas o robustnih in trpežnih žagah je kmalu poneslo po vsej Sloveniji. Danes dobavljajo prvovrstne stroje za stranke v več kot 50 držav, kamor izvozijo od 90 do 95 odstotkov strojev. Njihov glavni trg je Evropa, prodajajo pa po vsem svetu, od Indonezije, Južne Amerike do Afrike in Rusije.

V preteklosti so imeli svoj lasten žagarski obrat, kjer so lahko preizkušali svoje stroje. Na tak način so dobili pomembne izkušnje, predvsem pa vpogled v potrebe in težave žagarskih obratov. Pri razvoju dajejo poudarek rešitvam za avtomatizacijo razreza, manjše stroške dela in na drugi strani povečevanje kakovosti in izkoristka razreza. Na trgu postavljajo trende in drugi jih pogosto kopirajo. Kot primer njihove inovativnosti velja izpostaviti avtomatski sistem odmika/snemanja odrezanega kosa lesa, ki ga do razvoja pri Meborju ni imel nihče, danes pa je stalnica pri vseh žagah takega tipa.

Podjetje Mebor, ki ga je Mesec ustanovil leta 1991, danes ponuja tako posamezne vrhunske stroje za razrez lesa kakor tudi celovite avtomatizirane linije za razrez lesa. Septembra lani so predali svojo največjo žago v Sibiriji, ki zmore razrezati kar do tisoč kubičnih metrov hlodovine na dan. Gre za projekt, v katerega so skupaj z razvojem vložili dve leti dela.

Zaposlene za njihove predloge nagrajujejo

Podjetje vsa leta posluje odlično, prihodki so občutneje poskočili leta 2016, lani pa so prodali za kar petino več svojih strojev kot leto prej in tako dosegli rekordnih 11,6 milijona evrov prihodka. Tudi v letošnjem letu pričakujejo rast prihodkov, in sicer za 20 odstotkov. Ker se zavedajo, da so inovacije ena od njihovih pomembnih konkurenčnih prednosti, vlagajo v razvoj 20 odstotkov prihodkov od prodaje. Lani so tako vložili milijon evrov v moderni laser za rezanje pločevine.

Ena najtežjih, a hkrati najboljših odločitev v zgodovini podjetja je bila leta 2013 selitev iz domačije na Sv. Lenartu v Železnike, kjer so odkupili del prostorov Alplesa. Za rast, pravi Mesec, je v taki industriji treba veliko investirati v opremo in prostore. V podjetju Mebor redno zaposlujejo nove sodelavce. V letu 2017 so zaposlili 13 novih sodelavcev, prav tako tudi letos. Največ težav imajo z iskanjem varilcev in tehničnega kadra. Zaposlene, trenutno je v Meborju zaposlenih okoli 60 ljudi, spodbujajo k podajanju predlogov, za katere so primerno nagrajeni.

Da bo podjetje ostalo v družini, bodo poskrbeli sinovi, ki so že vsi vpeti v posel. Uroš ob proizvodnji skrbi za razvoj, Simon je odgovoren za prodajo, najmlajši od treh sinov Gregor pa pravkar končuje magisterij iz strojništva.