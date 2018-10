Jean Nikolič, urednik časopisa Kralji ulice: Naš cilj je, da vsak, ki kupi Kralje ulice, časopis tudi prebere

Odgovorni urednik mesečnika Kralji ulice Jean Nikolič je ob koncu poletja dobil mednarodno potrditev. Bil je izbran med pet nominirancev za najboljšo naslovnico uličnega časopisa na svetu. Časopis Kralji ulice sicer letos praznuje 13 let delovanja. Začelo se je, ko sta profesorja pedagoške fakultete Bojan Dekleva in Špela Razpotnik s študenti noč preživela z brezdomci. Takrat je zaživela ideja o časopisu, ki je bil podlaga za številne druge programe, s katerimi se v društvu Kralji ulice ukvarjajo danes, vsem pa je skupno, da so namenjeni brezdomcem in drugim socialno ogroženim. O delovanju časopisa smo se pogovarjali Jeanom Nikoličem, ki med drugim snema tudi dokumentarce, skupaj z Rokom Pibernikom na Radiu Študent vodi oddajo Klopca pod svobodnim soncem, dejaven pa je tudi pri socialnih programih društva.