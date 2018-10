Na tečaj EUR/USD so poleg krčitvene denarne politike Feda in zelo dobrih makroekonomskih kazalnikov v ZDA (4,2-odstotna gospodarska rast, 3,7-odstotna stopnja brezposelnosti, najnižja brezposelnost mladih po obdobju vietnamske vojne…) v tem tednu vplivale tudi težave v Italiji, saj ostaja odprto vprašanje italijanskega proračuna. Italijanski minister za gospodarstvo in finance Giovanni Tria je v torek v domačem parlamentu naznanil usmeritev primanjkljaja proračuna za prihodnje leto. Vlada v Rimu je ciljni primanjkljaj leta 2019 povečala na 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) z 0,8 odstotka. Vlagatelji so se na novico odzvali z odprodajo italijanskih obveznic, kar je v dnevu povišalo donos teh na 3,7 odstotka z 2,8 odstotka. To je v torek povzročilo tudi začasno znižanje vrednosti evra in nemškega borznega indeksa DAX.

Tako so nemški DAX, italijanski FTSE MIB in panevropski STOXX 600 v zadnjem tednu dni (v času pisanja) izgubili dobre štiri odstotke. Ameriška borzna indeksa S & P 500 in Dow Jones sta se z 2,75- oziroma 2,85-odstotno izgubo v enakem obdobju odrezala bolje. Po morebitni oktobrski korekciji na svetovnih finančnih trgih je glede na trenutno makroekonomsko sliko in ocene dobičkov ameriških podjetij za tretje letošnje četrtletje upravičeno pričakovati, da jo bo ameriški trg do konca leta bolje odnesel v primerjavi z evropskim delniškim trgom. Prvo potrditev dobičkonosnosti je pričakovati že jutri, ko bodo sezono četrtletnih poročil na Wall Streetu z objavami poslovnih izidov za prejšnje četrtletje zagnale banke JP Morgan Chase, Citigroup in Wells Fargo.