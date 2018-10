Dilem za selektorja slovenske nogometne reprezentance Tomaža Kavčiča skorajda ni več. V soboto popoldne bo na zahtevnem gostovanju v Oslu proti favorizirani Norveški v ogenj poslal neizkušeno, a bojevito začetno enajsterico, ki bo popravljala vtis in zapravljen ugled po grenkih septembrskih porazih proti Bolgariji in Cipru v ligi narodov. Obračun z vikingi bi lahko vplival tudi na Kavčičevo usodo na slovenski klopi, saj se je po štirih porazih na petih tekmah znašel v nezavidljivem položaju.

Medtem ko se je Kavčič na včerajšnji dopoldanski trening v nacionalni nogometni center na Brdu pri Kranju pripeljal s službenim mercedesom v družbi Reneja Krhina, je Josip Iličić že zaključeval individualno vadbo. Čeprav mu je bakterijsko vnetje v zadnjih dveh mesecih pobralo toliko moči, da sploh ni mogel hoditi, je v reprezentančni majici tako motiviran, kot bi bila pred Slovenijo že odločilna tekma za nastop na evropskem prvenstvu. Izbrana vrsta je delovni dan najprej posvetila videoanalizi, na kateri so trenerji izpostavili prednosti in slabosti norveške selekcije, ob prihodu na igrišče pa se je osredotočila na izvajanje predložkov s prekinitev. Kavčič je bil pozoren predvsem na reakcije igralcev v kazenskem prostoru tako v fazi branjenja kot napada. Ob robu igrišča sta s počasnim tekom nekaj krogov naredila poškodovana Benjamin Verbič in Petar Stojanović, ki nimata veliko možnosti za nastop v Oslu. Verbič je nemara izgubljen tudi za torkovo tekmo v Stožicah proti Cipru, zato obstaja verjetnost, da bo rehabilitacijo nadaljeval pri klubskih delodajalcih v Kijevu.

Štulac v prednosti pred Bijolom

Selektor po vnovični košarici Jana Oblaka ne bo posegal v izbiro prvega vratarja. Vid Belec je na zadnjih petih reprezentančnih tekmah prejel devet golov, v dresu Sampdorie pa v novi sezoni sploh še ni dočakal priložnosti. Že minuli mesec je bila vprašljiva njegova duševna pripravljenost, ko je na premieri lige narodov v Stožicah v odločilni akciji izpustil žogo za zmagoviti gol Bolgarije. Reprezentanca bo za senzacijo v Oslu potrebovala razpoloženega in samozavestnega vratarja, saj Norvežani načrtujejo močno ofenzivo proti slovenskemu golu, selektorja pa očitno ni prepričalo, da sta tako Matic Kotnik (Panionios) kot Aljaž Ivačič (Olimpija) v nasprotju z Belcem vsaj v tekmovalnem ritmu. Kavčič na položajih štoperjev uigrava Luko Krajnca in Miho Mevljo. Čeprav se v letošnji sezoni nista naigrala v elitni italijanski in ruski ligi, sta iz začetne postave izrinila Nemanjo Mitrovića, ki gradi uspešno kariero v poljskem prvenstvu. Na levem boku je položaj rezerviran za kapetana Bojana Jokića, ki je z 92 nastopi z naskokom najizkušenejši Kavčičev izbranec. Na desni strani obrambe bo prostor pokrival Nejc Skubic.

Drugi najizkušenejši selektorjev adut je z 38 nastopi Rene Krhin, ki redno in uspešno nastopa v francoski ligi. V reprezentanci se nanj usujejo kritike predvsem po porazih, saj je na kočljivem položaju zadnjega vezista najbolj izpostavljen prepihu. V Oslu bo imel oporo v Leu Štulcu, ki je na zadnji tekmi na Cipru šele debitiral za člansko selekcijo, a je hkrati tudi nepogrešljiv član Parme. Če naveza ne bo delovala, bi Kavčič lahko poskusil tudi s hitro menjavo, saj bosta na priložnost s klopi čakala odlični skakalec Jaka Bijol in Amir Dervišević, ki med drugim slovi po najnatančnejših globinskih podajah med vsemi reprezentanti. V osrčju zvezne vrste ima največ izkušenj Roman Bezjak (24 nastopov), za kreacijo igre bo skrbel reprezentančni obraz prihodnosti Miha Zajc, ob njem bo nastopil še čvrsti Domen Črnigoj. Pri izbiri napadalca se Kavčič odloča med Andražem Šporarjem in Robertom Berićem. Nemara je v prednosti Šporar, ki redno igra in zabija gole za Slovan iz Bratislave, medtem ko je Berić v zadnjem mesecu dni prikovan na rezervno klop St. Etienna. Zadnjič je zatresel mrežo ravno pred mesecem dni ob slovenskem porazu v Nikoziji.