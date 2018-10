Navodila razpisa za pravljico pomenijo navaden pamflet v Evropi prisotnih neonacističnih gibanj. V razpisu pričakujejo »nove dogodivščine« v skladu »z domoljubnimi in družinskimi vrednotami«, ob tem pa je grozljiva navedba zgleda: Kekec gre na Kolpo branit mejo…

Mimo takih poskusov ne smemo iti z nasmeškom na obrazu, češ saj »ne mislijo resno«, malo se hecajo. Tovrstna »šala« je resna in skrb zbujajoč ideološki poskus ter brutalno vsiljevanje vzorcev rasističnega in ksenofobnega mišljenja najmlajšim, nič hudega slutečim otrokom. Zato je treba take poskuse brezpogojno in glasno obsoditi!

Pričakujemo, da bo to nemudoma storila nova vlada Marjana Šarca, ki je s svojim državnim sekretarjem že poslala izjemno nevarno drugačno sporočilo. Pričakujemo, da se bodo ob politiki odzvali civilna družba, strokovna združenja, delavci v vzgoji in izobraževanju ter strokovnjaki za otroško literaturo. S svojim odnosom do takih in podobnih vprašanj se je treba nemudoma distancirati in pokazati, da fašizma v svoji državi ne bomo trpeli in da se je proti njemu treba odkrito boriti.

Janez Butara, v imenu Društva SRP