Leta 2015, ob terorističnem napadu na uredništvo satiričnega časopisa v Franciji, je Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci poslala v javnost naslednji sporočili:

»Odločno nasprotujemo vsaki obliki verbalnega in simbolnega poniževanja, žaljenja in sramotenja, ki se v nekaterih medijih pogostokrat skriva za domnevno svobodo izražanja in satiro. Takšne zlorabe svobode govora je vedno mogoče vključiti med tiste skrajne ideologije, ki so v popolnem nasprotju s človekovimi pravicami in demokracijo.«

In pa: »Politika, mediji, verske skupnosti in vsi ljudje imamo dolžnost storiti vse, kar je mogoče, da se nobenega človeka in družbene skupine ne žali in ponižuje zaradi idejnega, narodnega ali pa verskega prepričanja.«

Javnost ve, da je gospod Strehovec ravnal v popolnem nasprotju s tema sporočiloma!

Ni res, kar komisija trdi o tem, zakaj je g. Tadej Strehovec v sodnem postopku.

Tajnik SŠK ni v sodnem postopku, ker je »podpiral katoličane, ki so molili za nerojene otroke«, niti zato, ker je »zagovarjal katoliški nauk o splavu«, ampak ker obstaja utemeljen sum, da je storil ne samo tisto, kar je taista komisija že leta 2015 opredelila kot zlorabo »domnevne svobode izražanja za verbalno in simbolno žaljenje in sramotenje«. Še več, gre za sum spodbujanja sovraštva do tistih, ki mislijo drugače. V tem primeru do ljudi, ki zagovarjamo in branimo ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvih otrok.

Spoštovani člani SŠK, bojim se, da boste javnost težko prepričali, da je bil način, kako branite svojega tajnika, pravičen, in da bo vaše ravnanje v tej zadevi pomagalo v naši družbi ohranjati medsebojno spoštovanje, demokracijo in mir. Požara izključevanja, širjenja neresnic, primitivizma in podžiganja sovraštva do drugače mislečih v javnosti se, žal, ne da pogasiti s prilivanjem olja na ogenj. S pravno državo in skupnimi močmi dobro mislečih, odgovornih ljudi še lahko ustavimo ta nevaren proces, vse prekmalu pa utegne postati prepozno.

Sonja Lokar, Ljubljana