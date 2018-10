Katoliška revolucija v znanosti

»Dragi študentje in študentke, med študijem se boste srečevali z najrazličnejšimi mnenji, trditvami, ugotovitvami in rezultati raznih raziskav, ki vam bodo velikokrat predstavljeni kot večna in neizpodbitna resnica, kot zadnji krik znanosti. Iskreno vas prosim, da se naučite biti kritični. Vsak dan znova se morate učiti, kako ločiti zrnje od plev, kako ločiti zmoto ali laž od resnice.« Takšna napotila je dal med mašo ob začetku letošnjega akademskega leta študentom katoliške vere Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in veliki kancler Teološke fakultete. Ki deluje – kje bi drugje – v okviru Univerze v Ljubljani.