Turške televizije so danes objavile posnetke nadzornih kamer, na katerih Hašodži 2. oktobra vstopa v prostore savskega konzulata v Istanbulu. To je bilo zadnjič, da ga je nekdo videl.

Na drugih objavljenih posnetkih je skupina moških, domnevno savdskih obveščevalcev, ko so prišli in odšli iz Turčije preko letališča v Istanbulu ter ko so se prijavili v hotelu nedaleč od savdskega konzulata.

Nekateri od teh moških so po poročanju turškega časnika Aksam vstopili v stavbo konzulata pred novinarjem. Glede na posnetke je na območje konzulata zapeljalo tudi vozilo, ki je od tam tudi odpeljalo, ko je bil Hašodži že v stavbi.

Turški mediji tako ugibajo, da je bil novinar na konzulatu najverjetneje ugrabljen ter da so ga iz Turčije odpeljali na zasebnem letalu.

Prestregli pogovore Savdijcev Turški policisti namreč preiskujejo tudi dve zasebni letali, ki sta pristali na letališču v Istanbulu na dan izginotja novinarja. Z letaloma naj bi domnevno v Turčijo prispeli osumljeni moški in se z njima nato vrnili v Rijad. Eno od letal se je ustavilo v Dubaju, drugo pa v Egiptu. Varnostni vir je za ameriški časnik Washington Post, za katerega je delal tudi Hašodži, dejal, da so ameriški obveščevalci prestregli pogovor Savdijcev, ko so razpravljali o letalu, da bi »ujeli osebo«. Govorili so tudi, da želijo osebo zvabiti v Savdsko Arabijo, da bi tam »opravili z njo«. Savdski novinar Džamal Hašodži je izginil med obiskom na konzulatu 2. oktobra, ko je tam hotel urediti ločitvene papirje. Do konzulata ga je pospremila njegova zaročenka, ki je tudi prijavila izginotje. Ker je turška policija sumila, da je bil tam ubit, so zahtevali preiskavo prostorov. Savdske oblasti so v torek odobrile preiskavo, a jo turška stran še ni izvedla.