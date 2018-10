Andrej Šifrer, glasbenik: Humor je najboljša zaščita

Andrej Šifrer slavi 40 let, odkar je leta 1978 izdal prvo ploščo Moj žulj, čeravno je »narodni« status dosegel s ploščo Ideje izpod odeje leta 1981. Z njo je kot prvi presegel naklado 100.000 izvodov. Kranjski kantavtor je začel brenkati pri tabornikih, kjer so ga tudi opazili na RTVS, ta taborniško-ljudski značaj pa je skupna točka njegove kariere. Nemara ni slovenskega pevca, katerega skladbe se je večkrat odigralo na piknikih in drugih podobnih priložnostih. Kar je ultimativno priznanje. Ob obletnici pripravlja remake Mojega žulja, na katerem bodo pesmi izvedli njegovi kolegi, kot so Siddharta, Pero Lovšin, Hamo…